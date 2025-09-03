Editeaza

In judetul Covasna, pe 8 septembrie, clopotelul nu va mai suna de sarbatoare, ci de revolta

Sursa: Covasnamedia.ro
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 07:01
18 citiri
Pe 8 septembrie ar trebui sa sune clopotelul pentru un nou inceput de an scolar. Insa nu toate scolile vor deschide la fel: unele vor organiza festivitati, altele vor marca momentul mai discret, iar unele cadre didactice iau in calcul boicotul. Tensiunile nu sunt intamplatoare. Ele au explodat deja in strada, nu doar la noi, ci si la Bucuresti si in alte orase din tara, unde profesorii au iesit cu aceleasi revendicari.

Profesorii din judetul Covasna: "Educatia ramane Cenusareasa sistemului ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Ai un tanar de care esti mandru? Nominalizeaza-l in campania OCV "Tineri fara etichete"
Tinerii nu au nevoie de etichete, ci de sansa de a fi vazuti asa cum sunt: autentici, curajosi, ...
Sepsi OSK castiga la limita contra ultimei clasate
Sambata, la Sfantu Gheorghe, s-a disputat partida dintre Sepsi OSK si Olimpia Satu Mare, contand ...
O ora care a schimbat vieti. "Bataliile care conteaza" la Mindformers
Sunt rare acele evenimente in care simti ca oamenii de pe scena nu vorbesc "ca sa fie", ci pentru ca ...
ActualitateBusinessSportLife Show