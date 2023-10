A trecut in lumea celor drepti, in mod neasteptat, un Om de omenie, un om al faptelor bune, un membru de cinste al comunitatilor din Sfantu Gheorghe si Bacel. Emil Patrunjel s-a nascut in Bacel in 22.11.1963, al doilea fiu al lui Gheorghe si Maria Patrunjel. Scoala gimnaziala a urmat-o la Bacel, dupa care a terminat liceul sanitar la Brasov. In 1982 incepe sa lucreze la sectia de chirurgie a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, ca asistent medical generalist. Dupa 8 luni, pleaca ... citeste toata stirea