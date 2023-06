Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Covasna au fost la datorie in perioada 1-5 iunie a.c. pentru ca cetatenii sa petreaca aceasta minivacanta in siguranta, transmite noul purtator de cuvant al institutiei, sublocotenent Cristina Chirvase. In cele cinci zile, au fost aplicate 26 de sanctiuni in valoare de 10.300 de lei. Majoritatea amenzilor au fost date pentru tulburarea ordinii si linistii publice, mai transmite IJJ Covasna. Jandarmii au intervenit si la 19 apeluri ... citeste toata stirea