In patru ani au fost preluati 200 de caini de pe strazile din Intorsura Buzaului

Din 2018 pana in luna august a acestui an, de la Intorsura Buzaului au fost preluati 200 de caini de pe strazile orasului. Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan a fost in aceasta perioada delegat catre Asociatia Pentru Protectia Animalelor "Benji", din Targu Secuiesc, iar acum se lucreaza la partea birocratica pentru a prelungi contractul pe o perioada de inca doi ani. Reprezentantul asociatiei, Forro Bela, spune ca in acest timp a pus accent nu doar pe efecte, ci si pe cauzele ... citeste toata stirea