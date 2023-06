ISJ Covasna: "In mod normal, eram in perioada in care se organiza desfasurarea examenelor"Desi luni, pe 12 iunie, ar fi trebuit sa inceapa probele de competenta din cadrul examenului de Bacalaureat, perioada de incepere a probelor a fost amanata cu doua zile, din cauza grevei profesorilor. Ministra Educatiei, Ligia Deca, a transmis zilele trecute ca, in cazul in care greva va continua, se ia in calcul ca probele de competenta sa nu mai fie sustinute si sa fie echivalate cu media elevilor de ... citeste toata stirea