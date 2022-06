In urma accidentului mortal din Sfantu Gheorghe sapte gospodarii au ramas fara curent

Sapte gospodarii au ramas fara energie electrica duminica, 5 iunie, in urma accidentului in care un barbat in varsta de 29 de ani si-a pierdut viata. In aproximativ o ora si jumatate defectiunile se vor remedia, a transmis, pentru Observatorul de Covasna - CovasnaMedia.ro, sefa serviciului de PR si Comunicare de la Electrica, Nora Dudita."In urma accidentului semnalat, de la intersectia strazilor Vanatorilor si Ghioceilor, a fost distrusa o cutie de distributie (CD) si doua cutii electrice ... citeste toata stirea