Inca doua dosare penale pentru soferi beti

Doi barbati au fost prinsi la volan, saptamana trecuta, dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Primul a fost oprit in localitatea covasneana Mereni, iar celalalt la Targu Secuiesc. Acum, cei doi sunt cercetati pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, conform unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna."La data de 02.02.2023, in jurul orei 16:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Targu Secuiesc, in timp ce efectuau serviciul de ... citeste toata stirea