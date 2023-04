Noi exercitii militare ale unor structuri din Fortele Terestre si Aeriene ale Ministerului Apararii Nationale (MApN) vor avea loc langa Sfantu Gheorghe, in perioada 20-24 aprilie. In timpul exercitiilor, militarii vor folosi munitie de manevra, se arata intr-un comunicat de presa transmis de catre autoritati."Structuri din Fortele Terestre, in cooperare cu structuri apartinand Fortelor Aeriene ale Ministerului Apararii Nationale, vor desfasura, in perioada 20-24 aprilie 2023, exercitii ... citeste toata stirea