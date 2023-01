Inca patru strazi din Sfantu Gheorghe au documentatii aprobate pentru modernizare

Strazile Florilor, Morii, Recoltei si Horea, Closca si Crisan din Sfantu Gheorghe au Documentatii de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) aprobate in Consiliul Local, ceea ce inseamna ca sunt in "carti" pentru modernizare.Actele au primit "unda verde" din partea alesilor locali in ultima sedinta din 2022, care a avut loc in 29 decembrie.Astfel, in cazul strazii Florilor, investitia este estimata la aproape 3,3 milioane de lei. Strada din cartierul Simeria are 680 de metri si prezinta ... citeste toata stirea