Inca un 1 Decembrie, acelasi monument neingrijit

Sursa: Covasnamedia.ro
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 07:00
A ramas mai putin de o luna pana la Ziua Nationala, iar locul care ar trebui sa simbolizeze unitatea romanilor din Sfantu Gheorghe, grupul statuar "Mihai Viteazul", arata mai degraba ca o metafora a neputintei administrative. Dalele sunt sparte, scarile stirbe, iar imaginea generala e una de abandon. Primaria Sfantu Gheorghe spune ca lucreaza la rezolvarea problemei. Desi exista bani si dorinta, reparatiile nu pot incepe pana la obtinerea avizului de la Ministerul Culturii, necesar pentru ...citește toată știrea

