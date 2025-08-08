Editeaza

Incarcarea masinilor electrice nu mai e gratuita la Intorsura Buzaului. De ce s-a luat aceasta decizie si cat costa acum energia

Sursa: Covasnamedia.ro
Vineri, 08 August 2025, ora 07:00
Daca ai o masina electrica si obisnuiai sa te opresti in Intorsura Buzaului pentru o incarcare gratuita, e bine sa stii ca lucrurile s-au schimbat. Dupa patru ani in care prima statie din oras a functionat fara niciun cost pentru utilizatori, de acum incarcarea este contra cost. Autoritatile locale spun ca masura este fireasca si ca tarifele practicate sunt printre cele mai mici din tara.

"Prima statie a fost 4 ani fara cost pentru incurajarea utilizarii vehiculelor electrice. Normal este ca ...citește toată știrea

