Incendii de vegetatie, in fondul forestier Araci si pe dealurile din Ariusd

Incendiile de vegetatie continua sa fie o problema si in judetul Covasna. Pompierii s-au luptat miercuri peste cinci ore cu un foc produs la fondul forestier din localitatea Araci. Au ars aproximativ 15 hectare de vegetatie uscata, lastaris si padure (litiera). In timpul acestei interventii a fost anuntat un alt incendiu, de aceasta data in zona localitatii Ariusd. Trei ore a durat si aici stingerea incendiului, pentru ca focarele de vegetatie uscata s-au intins pe o suprafata de circa 20 de ... citeste toata stirea