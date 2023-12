Un incendiu a avut loc vineri seara, in jurul orei 20:00, intr-un bloc de pe strada Mikes Kelemen din Sfantu Gheorghe. La fata locului au intervenit pompierii covasneni cu trei autospeciale. Focul in apartamentul de la etajul 1 ar fi izbucnit din cauza unei tigai lasate pe aragaz. O femeie in varsta de 70 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale."Vineri seara, in jurul orei 20:00, echipajele din cadrul Detasamentului de pompieri Sfantu Gheorghe au intervenit cu doua autospeciale de stingere ... citeste toata stirea