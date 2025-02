Incendiu la Chiurus: o persoana a fost gasita carbonizata

Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la o casa de locuit din localitatea Chiurus. Din nefericire, in urma incidentului un barbat in varsta de 79 de ani si-a pierdut viata. Cauza probabila a incendiului a fost efectul termic provocat de un cos de fum neprotejat corespunzator."In jurul orei 05:00, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta din localitatea Chiurus. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta in bucataria casei, pe o ... citește toată știrea