Incendiu la o casa de locuit din Dobarlau

Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14:50, la o gospodarie din localitatea Dobarlau. Flacarile s-au extins rapid si au afectat o casa de locuit si doua anexe pe o suprafata de aproximativ 400 de metri patrati, cu riscul de propagare la o alta locuinta din apropiere. Incendiul a fost localizat, iar pompierii lucreaza pentru lichidarea completa a acestuia."In jurul orei 14:50 , am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa a unei ... citește toată știrea