Incendiu la o casa de locuit din Targu Secuiesc

Un incendiu cu degajari mari de fum a izbucnit sambata seara, 22 martie, in jurul orei 19:30 la o casa de locuit din Targu Secuiesc. Conform ISU Covasna, interventia este in desfasurare, iar echipajele actioneaza pentru localizarea si lichidarea incendiului."In aceasta seara, in jurul orei 19:30, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Covasna a fost sesizat cu privire la izbucnirea unui incendiu la o