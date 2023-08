O anexa a unei gospodarii din localitatea Valea Seaca a luat foc duminica noaptea. Din fericire, pompierii au reusit sa limiteze extinderea incendiului si nu a ajuns la casa din apropiere. A ars doar acoperisul anexei.Incendiul a fost anuntat in jurul orei 22:00."Duminica seara, in jurul orei 22:00, o anexa gospodareasca a fost cuprinsa de flacari in localitatea Valea Seaca. Doar interventia prompta a pompierilor a facut ca incendiul sa nu se extinda si la locuinta, iar pagubele materiale ... citeste toata stirea