Incendiu la Reci; o persoana a fost transportata la spital

Un incendiu a avut loc vineri seara, in jurul orei 18:45, in localitatea Reci. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale si o ambulanta SMURD. Stingerea incendiului a durat mai mult de doua ore, au transmis reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna."Ieri seara, in jurul orei 18:45 am fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la o casa de locuit situata in localitatea Reci.In cel mai scurt timp, echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Sfantu Gheorghe, ... citeste toata stirea