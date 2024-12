Incendiu simulat la subsolul spitalului din Intorsura Buzaului

Astazi 5 decembrie, in incinta Spitalul de Recuperare Dr. Benedek Geza Covasna, sectia din Intorsura Buzaului, se desfasoara exercitii ale pompierilor. Scenariul presupune un incendiu izbucnit la subsolul cladirii, cu scopul de a testa capacitatea de interventie a echipelor specializate."Se desfasoara un exercitiu cu forte si mijloace in teren, simuland interventia in cazul ... citește toată știrea