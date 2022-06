Incep inscrierile pentru programul de internship al Primariei Sfantu Gheorghe

In perioada 20 iunie - 7 iulie, tinerii care studiaza in prezent la facultate sau au absolvit recent studiile universitare pot aplica pentru programul de internship al Primariei Sfantu Gheorghe. Scopul programului este de a le oferi stagiarilor o mai buna intelegere a functionarii municipalitatii si de a le permite acestora sa utilizeze in mod corespunzator cunostintele dobandite. La fel ca in anul precedent, programul se va desfasura in doua sesiuni de cate o luna fiecare.Tinerii care doresc ... citeste toata stirea