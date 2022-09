Incep lucrarile de reabilitare a strazii Tancsics Mihaly

Strada Tancsics Mihaly din Sfantu Gheorghe intra in sfarsit in reabilitare. De luni, 12 septembrie, aici incep lucrarile de reparatii si modernizare."Va reamintim ca, pe 12 septembrie, Sepsi Ut-Epito SRL va incepe lucrarile de reabilitare a carosabilului si trotuarelor de pe strada Tancsics Mihaly, ocazie cu care va fi inlocuit si sistemul de canalizare pluviala.Pentru a asigura desfasurarea fara probleme a lucrarilor, va rugam sa nu parcati in zona indicata. Va multumim pentru intelegere!", ... citeste toata stirea