Incep lucrarile la Muzeul comunismului din incinta fostei fabrici de tigarete din Sfantu Gheorghe

Lucrarile la viitorul "Muzeu al ororilor comunismului" care va fi amenajat in incinta fostei fabrici de tigarete din Sfantu Gheorghe, printr-un proiect finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), vor incepe in scurt timp, a anuntat viceprimarul municipiului Toth-Birtan Csaba.Potrivit acestuia, proiectul tehnic este in curs de executie, dar constructorul a montat deja baracile si pregateste organizarea de santier."La Muzeul comunismului am inceput proiectarea, fiindca