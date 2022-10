Incep lucrarile pe strada Pava de Sus din Covasna

In urmatoarele saptamani, Gospodarie Comunala SA va lucra pe strada Pava de Sus din orasul Covasna, unde va fi pusa la punct reteaua de canalizare.Potrivit coordonatorului centrului regional Covasna, Bicskei Lorand, conducta de canalizare in lungime de 1,3 km este o "datorie" care va fi "achitata" cu bucurie. In cele mai multe cazuri, atat apa potabila, cat si cea uzata, sunt transportate prin retea cu ajutorul unor pompe, insa in cazul strazii Pava de Sus altitudinea ridicata permite ... citeste toata stirea