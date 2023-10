Peste 150 de persoane din Sfantu Gheorghe s-au inscris in programul derulat de Ministerul Mediului.Ministerul Mediului a comunicat Primariei Sfantu Gheorghe lista finala cu persoanele inscrise in cadrul programului "Rabla local". 154 de proprietari de autoturisme mai vechi de 15 ani s-au inscris pentru casarea masinii in schimbul sumei de 3.000 de lei.Conform procedurii interne a Primariei, pana la data de 2 noiembrie, toate persoanele din Sfantu Gheorghe inscrise pe site-ul AFM trebuie sa ... citeste toata stirea