Incepe semnarea contractelor PNRAS, care aduc peste 2,5 milioane de euro in 17 scoli din judetul Covasna

Cele 17 scoli din judetul Covasna care au depus proiect si au fost declarate eligibile pentru a obtine finantare in cadrul Programului National pentru Reducerea Abandonului Scolar (PNRAS) vor putea incepe semnarea contractelor cu Inspectoratul Scolar Judetean. Astfel, in total, peste 2,5 milioane de euro vor ajunge in aceste unitati de invatamant in decursul a trei ani."Dupa cum deja stiti, in runda intai au fost selectate 17 unitati de invatamant din judet. Am intrat in linie dreapta in ... citeste toata stirea