Inceperea lucrarilor la bazinul de inot din Targu Secuiesc, obiectivul principal al primariei pentru anul 2023

Conducerea Municipiului Targu Secuiesc spune ca se poate mandri cu multiple realizari in 2022. Unele proiecte incepute in 2022 vor continua si in 2023, insa cel mai important obiectiv al autoritatilor locale pentru anul in curs este de a demara lucrarile la bazinul de inot.Proiectul constructiei bazinului de inot a trecut prin procedura de licitatie publica, dar intampina alte piedici."Obiectivele noastre generale consta in imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Targu ... citeste toata stirea