Inceperea lucrarilor la pasajul rutier din strada Gabor Aron ar putea fi amanata

Lucrarile pentru reabilitarea podului rutier din strada Gabor Aron din Sfantu Gheorghe ar putea incepe abia anul viitor, daca autoritatile, constructorul si proiectantul nu ajung in curand la un consens in ceea ce priveste restrictiile de trafic. Daca singura varianta ramane cea propusa de constructor, de a opri complet circulatia in zona, atunci demersurile vor fi demarate in vara anului viitor, pentru a nu sufoca traficul, mai ales ca in curand incepe scoala.Viceprimarul Toth-Birtan Csaba a ... citeste toata stirea