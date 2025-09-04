Editeaza

Inceput de an scolar atipic: unele unitati scolare din judetul Covasna spun pas ceremoniilor

Joi, 04 Septembrie 2025, ora 07:00
Anul scolar 2025-2026 incepe in judetul Covasna sub semnul incertitudinii si al protestului. In timp ce unii directori pregatesc scenarii festive, altii inchid microfoanele si refuza sa tina discursuri, pentru ca, asa cum spun chiar ei, educatia are acum mai multe motive de doliu decat de sarbatoare. Refuzul de a tine festivitati nu e un moft, ci mai degraba un semnal: cadrele didactice nu mai sunt dispuse sa acopere cu discursuri festive o realitate care le apasa din ce in ce mai mult.

Liceul ...citește toată știrea

