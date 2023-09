Judecatoria Sfantu Gheorghe a publicat vineri solutia data saptamana trecuta in dosarul care vizeaza soferul beat, la vremea respectiva politist, care in decembrie 2021 a provocat un accident de circulatie mortal pe DN12, la iesire din Sfantu Gheorghe. A murit atunci un tanar in varsta de 28 de ani. Sentinta, care nu este definitiva, il condamna pe barbatul de 42 de ani la 3 ani de inchisoare cu suspendare. Pe langa asta, trebuie sa faca si 100 de zile de munca in folosul comunitatii, iar cel ... citeste toata stirea