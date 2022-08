Incidenta COVID de peste 3/1.000 si peste 320 de cazuri noi in ultima saptamana

In ultima saptamana, in judetul Covasna au fost raportate 322 de cazuri noi de COVID-19. Rata de raspandire a virusului SARS-COV-2 este de 3,12/1.000. Sunt 22 de pacienti internati in spitalele covasnene cu aceasta afectiune, dintre care cinci sunt copii si o persoana este pe sectia de ATI, conform Ministerului Sanatatii.In 14 localitati covasnene rata de infectare cu SARS-COV-2 este mai mare de 3/1.000: Bixad (10/1.000) cu 17 cazuri; Valea Crisului (9,6/1.000) cu 24 de cazuri; Arcus (7,48/1. ... citeste toata stirea