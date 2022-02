Incidenta COVID in judet a scazut la putin peste 7/1.000

Rata de raspandire a cazurilor de COVID-19 este in scadere la nivelul judetului Covasna. De joi, cand era 9,13/1.000, duminica a ajuns la 7,03/1.000. In ultimele trei zile din saptamana trecuta au fost raportate 323 de cazuri noi de COVID-19. Vineri 168, sambata 102 si duminica 53, conform Prefecturii Covasna si Grupului de Comunicare Strategica. In 30 de localitati covasnene incidenta COVID a depaseste 3/1.000.Duminica, gradul de ocupare al paturilor din spitalele covasnene destinate ... citeste toata stirea