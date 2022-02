Incidenta COVID in judetul Covasna a depasit 9/1.000

Incidenta COVID-19 in judetul Covasna a ajuns miercuri la 9,75/1.000. De marti pana miercuri au fost raportate 372 de cazuri noi de infectari cu SARS-COV-2 si au fost efectuate 868 de teste. In aceeasi perioada, 58 de pacienti s-au vindecat de aceasta boala si nu s-au inregistrat decese, conform Prefecturii Covasna."De la debutul pandemiei, la nivel judetean s-au raportat 16681 cazuri, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 372 cazuri noi, iar incidenta la nivel de judet este 9,75 - conform ... citeste toata stirea