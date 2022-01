Incidenta COVID in judetul Covasna a sarit de 4/1.000

In ultimele trei zile din saptamana trecuta pe raza judetului Covasna au fost raportate 366 de cazuri noi de COVID-19. Vineri 133, sambata 174 si duminica 59. In aceeasi perioada, s-au inregistrat doua decese. Gradul de ocupare al paturilor din spitalele covasnene destinate persoanelor care sufera de aceasta boala este de 35,21%, conform Prefecturii Covasna. In 20 de localitati covasnene incidenta COVID depaseste 3/1.000, iar la nivelul judetului este de 4,72/1.000."La aceasta ora, la nivelul ... citeste toata stirea