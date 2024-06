Incidente legate de procesul electoral, in judetul Covasna

Doua incidente legate de procesul electoral au fost raportate in judetul Covasna pana la ora 15:00. Acestea s-au inregistrat la Zagon si Reci. Potrivit IPJ Covasna, intr-un caz a fost vorba despre continuarea campaniei electorale si in altul de fotografierea in sectia de votare."Pana la ora 15.00 au fost semnalate 2 incidente in legatura cu procesul electoral, in localitatile Zagon, respectiv Reci, primul referitor la continuarea campaniei electorale, iar cel de-al doilea privind preluarea de ... citește toată știrea