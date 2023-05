Agenda evenimentelor de saptamana care vine cuprinde o sarbatoare importanta: Ziua Tatalui! Este lege in Romania si se celebreaza anual in a doua duminica a lunii mai. Intre timp, sunt si alte activitati pe care merita sa le iei in calcul.Iata recomandarile noastre:Vineri, 12 maiOra 9:30 - 15:00, Targul Educational al liceelor, in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe;Ora 10:00, WORKSHOP WIEB TOYS: atelier de printare 3D, la Design Week, Fabrica de Esigarete, Sfantu Gheorghe;Ora 20:30, ... citeste toata stirea