Initiativa PNL: Comisie de ancheta in cazul NORDIS (P)

Andronache Gabriel, liderul deputatilor PNL: "In calitate de deputat in exercitiul mandatului, am semnat si demarat azi procedura parlamentara pentru infiintarea unei comisii parlamentare comune de investigare a tunului imobiliar Nordis-PSD.Domnul Ciolacu nu a prezentat nici acum documentele solicitate de PNL, care sa lamureasca daca el sau familia Ciorba au platit cheltuielile de deplasare, cazare si sedere in Dubai. Se intampla chiar de ziua nationala a Romaniei.Avand in vedere faptul ca ...