Initiatorii proiectului #SigurantaOnline invita elevii, adultii si antreprenorii la cursuri de siguranta digitala

Politia Romana, Directoratul National de Securitate Cibernetica (D.N.S.C.), Asociatia Romana a Bancilor (A.R.B.) si Ascendia, companie specializata in dezvoltarea de solutii de tip e-learning, deruleaza o noua etapa a campaniei "Protectie prin educatie - Securitate digitala". In cadrul acesteia, este oferita posibilitatea de a parcurge sase cursuri e-learning, disponibile gratuit pentru copii si adulti, in perioada 14 martie - 21 iunie 2024.Partenerii proiectului national #SigurantaOnline au ... citește toată știrea