INS: Sporul natural al populatiei s-a mentinut negativ in luna februarie 2024

Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ (-9.943) in luna februarie 2024, numarul persoanelor decedate fiind de 1,9 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).In februarie 2024, s-a inregistrat nasterea a 11.130 copii, in scadere cu 2.613 (-19%) fata de luna ianuarie 2024.Numarul deceselor inregistrate in februarie 2024 a fost de 21.073 (10.950 persoane de sex masculin si 10.123 persoane de sex ... citește toată știrea