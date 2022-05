Insula din mijlocul lacului de la Gara va fi, in sfarsit, cumparata de autoritati

Autoritatile din Sfantu Gheorghe vor putea sa reabiliteze zona lacului de la Gara in totalitate, pentru ca vor cumpara, in sfarsit, insula din mijlocul acestuia. Pana acum, aceasta era detinuta de doua persoane fizice. Primaria va plati 10.360 de euro fara TVA pentru bucata de pamant de 201 metri patrati. Decizia privind pretul a fost aprobata in Consiliul Local in sedinta din 28 aprilie a.c.."Pana la urma am reusit sa ne intelegem cu proprietarii partii private din insula care este in lacul ... citeste toata stirea