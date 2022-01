Interactiunea cu statul "consuma" o zi din concediul a 7 din 10 romani si problema nu se rezolva de la prima vizita (studiu)

Opt din zece romani sustin ca nu rezolva, de la prima vizita, problema pentru care s-au prezentat la ghiseul unei institutii publice, in conditiile in care 70% dintre contribuabili sunt nevoiti sa-si ia o zi de concediu pentru a rezolva probleme ce tin de interactiunea cu statul, arata un studiu recent efectuat de Asociatia Romana pentru Smart City, cu sprijinul Dell Technologies.Pe lista obstacolelor pe care le-au intampinat in situatia in care nu au rezolvat problema la ghiseu se afla ... citeste toata stirea