Interventie de prim ajutor a jandarmilor covasneni, la Sfantu Gheorghe

Un barbat in varsta de 70 de ani a ajuns la spital sambata dupa-amiaza, dupa ce si-a pierdut constienta in parcul central din Sfantu Gheorghe. Se pare ca interventia prompta a jandarmilor, care au fost sesizati de situatie in timp ce se aflau in patrulare in zona, a fost salvatoare. I-au acordat de indata primul ajutor, in timp ce au chemat salvarea.S-a intamplat sambata, 7 ianuarie, in jurul orei 14:00."Echipajul de jandarmi aflat in serviciu in zona Parcului Central a fost sesizat despre ... citeste toata stirea