Intorsura Buzaului are autobuze electrice pentru transportul in comun

Dupa mai bine de trei decenii, Intorsura Buzaului face pasi catre un transport public modern si ecologic. Au sosit primele autobuze electrice obtinute printr-un proiect finantat prin PNRR, in valoare de peste 1,5 milioane de euro, fara cofinantare din partea orasului. Urmeaza asigurarea infrastructurii pentru ca acestea sa fie puse in functiune."Urmare a muncii in echipa de mai bine de 2 ani, au sosit autobuzele electrice, precum si statiile de incarcare pentru acestea, ele fiind prima piesa ... citește toată știrea