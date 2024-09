Intorsura Buzaului: Au inceput renovarile la baza sportiva

Lucrarile de renovare la vestiarele bazei sportive din Intorsura Buzaului au inceput. Si terenul va fi modernizat in curand. Investitia totala se ridica la peste 1,77 milioane lei. Toate lucrarile vor fi finalizate pana la sfarsitul acestui an.Primarul Raul Urda a evidentiat importanta acestei investitii: "In acea cladire, nu s-a investit nimic in ea de 50 de ani".Centrul sportiv de la camping va avea o noua infatisare, dar si conditii potrivite pentru sportivii orasului."Baza sportiva va ... citește toată știrea