Pe numele unui barbat de 57 de ani a fost deschis un dosar penal, dupa ce, sustin politistii, sambata, 24 iunie, a furat bicicleta unui tanar de 22 de ani.Dupa ce si-a dat seama ca bicicleta i-a fost furata, tanarul a alertat autoritatile."La data de 24 iunie 2023, politisti din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului au fost sesizati de catre un barbat in varsta de 22 ani cu privire la faptul ca, in aceeasi zi, in timp ce se afla in zona unui teren de fotbal de pe strada Campingului ... citeste toata stirea