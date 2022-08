Intorsura Buzaului, inca un pas facut pentru a ingropa cablurile de pe stalpi

Consilierii locali din Intorsura Buzaului au votat favorabil in sedinta din 11 august un proiect de hotarare ce prevede "schimbarea corpurilor de iluminat si introducerea cablurilor in subteran". Astfel, orasul covasnean incearca sa obtina fonduri de la Agentia Fondului de Mediu pentru trecerea in subteran a cablurilor care ofera un aspect inestetic orasului, a explicat primarul Raul Urda."Pe Agentia Fondului de Mediu se va deschide o finantare prin care sunt eligibile cheltuieli pentru ... citeste toata stirea