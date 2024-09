Intorsura Buzaului: Parcarea din zona BCR avanseaza pe hartie, lucrarile raman incerte

Primaria Intorsura Buzaului a finalizat achizitia proiectului tehnic pentru amenajarea unei noi parcari in zona celor doua biserici din oras (in spatele fostului sediu BCR). Inceputul lucrarilor ramane, insa, incert din cauza unei ordonante de urgenta care impune restrictii asupra investitiilor publice.Administratia locala a inceput demersurile pentru realizarea parcarii dupa achizitionarea terenului, in 2021, si demolarea vechii cladiri existente pe acest teren.Inainte ca ordonanta sa ... citește toată știrea