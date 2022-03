Intorsura Buzaului va avea sistem modern de supraveghere video

Intorsura Buzaului va avea in curand un sistem de supraveghere modern, format din 29 de camere video. Chiar daca nu se stie deocamdata data exacta cand va intra oficial in actiune, lucrarile sunt pe ultima suta de metri. Vor fi supravegheate nu doar obiective publice, treceri de pietoni si intersectii, ci si un cuib de barza din satul Bradet."Am montat in oras 29 de camere video. Am inceput anul trecut proiectul si anul acesta il finalizam. Anul trecut am cumparat materialele si anul acesta ... citeste toata stirea