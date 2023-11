Orasul Intorsura Buzaului a prins viata si culoare in ultima perioada. Circuite rutiere educative, simboluri colorate, sotron si alte jocuri pentru copii au fost lipite pe trotuare si alei, dar si in parc si curtea scolii. Initiativa are scopul de a aduce bucurie si a reaminti oamenilor despre farmecul simplu al copilariei.Ideea ii apartine sotiei primarului orasului, educatoarea Elena Urda, care spune, intr-o postare pe Facebook, ca "bucuria vine din lucruri simple, trebuie doar sa le vedem". ... citeste toata stirea