Intorsura Fest 4.0. Noutatile unui eveniment care se anunta incendiar

Printre artistii care vor concerta aici se numara Zdob si Zdub, Irina Rimes si Nicole CherrySe fac pregatiri intense pentru cea de-a patra editie Intorsura Fest. Evenimentul va avea loc intre 21-23 iunie, in zona Camping din oras. Sunt invitati mai multi artisti, iar printre cei mai cunoscuti se numara Zdob si Zdub, Irina Rimes, Andrei Banuta, Nicole Cherry si Paula Seling. Nu va lipsi nici deja traditionala parada moto.Si in acest an comunitatea moto, Doomstriker LEMC Romania, va fi ... citește toată știrea