Intorsurenii vor putea decide prin vot online cum sa fie cheltuiti 50.000 de lei

Campania de bugetare participativa "Tu decizi pentru Intorsura Buzaului" este in pregatirePrima campanie de bugetare participativa numita "Tu decizi pentru Intorsura Buzaului" este in etapa de pregatire si va debuta in curand cu partea de inregistrare a propunerilor de proiecte, ne-au informat autoritatile locale. Cetatenii vor putea astfel sa prezinte idei de investitii utile, care se pot realiza in limita a 50.000 de lei, bani asigurati din bugetul local. Propunerile care indeplinesc ... citeste toata stirea